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В Киеве мужчина разбился насмерть, упав с недостроя (фото 18+)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 17:14
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Трагедия произошла на улице Лобачевского

В Киеве на стройке погиб молодой мужчина 1993 года рождения. Он упал с высоты. Об этом сообщается на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

"Смертельное падение с высоты произошло сегодня на Лобачевского, 7/14. Сейчас все обстоятельства выясняются. На месте работают бойцы КАРС и полицейские", – пишут в сообществе.

Фото: Парень разбился на стройке (facebook.com/KyivOperativ)

Как сообщает "Информатор", тело парня обнаружили на 13 этаже недостроенного блока жилого комплекса. Предположительно, он упал в технологический проем с 21 или 22 этажа соседней стройки.

Спасатели КАРС пробили проем в стене для доступа медиков и следственно-оперативной группы.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Киеве на стройке бетонные блоки раздавили школьника.

Позже выяснилось, что погибший рабочий – школьник 2001 года. Он учился в школе №197 на Софиевской Борщаговке, и на время карантина решил подработать на стройке. Там он занимался откачкой воды.

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Теги: стройка, гибель
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