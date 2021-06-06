У Києві чоловік викинув собаку з 4 поверху і забороняв її рятувати: "я його виховував, я його і вб'ю"
У суботу, 5 червня, чоловік в стані алкогольного сп'яніння викинув з вікна 4 поверху собаку. Крім того, він забороняв перехожим допомогти тварині. Інцидент стався вночі на вулиці Генерала Геннадія Воробйова 13В.
Про це розповіла очевидець події Аліна Нестерова на своїй сторінці в Facebook.
Нещасну тварину вдалося забрати у нелюда тільки після того, як люди викликали поліцію.
"Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!" - говорив чоловік.
У Києві чоловік викинув собаку з 4 поверху (фото: facebook.com/alincheeer)
Поки з ним розбиралися правоохоронці, небайдужі жителі міста відвезли тварину у ветеринарну клініку. На жаль, вони не встигли довезти пса, він помер по дорозі.
"Ми хочемо, щоб винний отримав своє покарання! Поширюйте цю історію. Давайте не дозволимо вбивці уникнути покарання. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тим більше за вбивство", - написала Нестерова.
За її словами, поліція не проводить ніякого розслідування. Досі не розподілили справу на дільничного.
"На мої дзвінки щодо розподілу, відповідають "зателефонуйте в понеділок". Так не має бути", - додала дівчина.
Після розмови з чоловіком, правоохоронці його відпустили.
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
- В цьому випадку треба цю істоту самого викинути з вікна. У нас дуже гуманні закони щодо таких моральних виродків;
- Є у нас стаття за жорстоке поводження з тваринами!
- Насправді все простіше. Такі люди не повинні мати можливість завести тварину. Ніяк, жодним чином. Але у нас, якщо він дасть грошей - знайдуться ті, хто йому продасть собаку. Прямо щеням або дорослу. Прямо сьогодні купить якщо захоче. Тому як все це ніяк не контролюється по суті. І взагалі ставлення до тварин (живих істот) як до прикольних / модних іграшок. Іграшка зламалася або набридла (вийшла з моди, втомився від її уваги, набридло вигулювати і т.д.)? Викинуть на вулицю або вб'ють (називаючи це "приспанням");
- Потрібно засадити його;
- Згідно із законом, від 5 до 8 років повинні дати цій двоногій мерзоті. Але хто у нас закон дотримується.
Нагадаємо, дівчина, яка з голими руками кинулася на ведмедя, вперше розповіла про наслідки "битви".
Ми також писали про те, що під Дніпром місцевий житель тримає в страху все село. Він знущається з тварин і ходить голим.