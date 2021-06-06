У Києві чоловік викинув собаку з 4 поверху і забороняв її рятувати: "я його виховував, я його і вб'ю"

У суботу, 5 червня, чоловік в стані алкогольного сп'яніння викинув з вікна 4 поверху собаку. Крім того, він забороняв перехожим допомогти тварині. Інцидент стався вночі на вулиці Генерала Геннадія Воробйова 13В.

Про це розповіла очевидець події Аліна Нестерова на своїй сторінці в Facebook .

Нещасну тварину вдалося забрати у нелюда тільки після того, як люди викликали поліцію.

"Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!" - говорив чоловік.

У Києві чоловік викинув собаку з 4 поверху (фото: facebook.com/alincheeer)

Поки з ним розбиралися правоохоронці, небайдужі жителі міста відвезли тварину у ветеринарну клініку. На жаль, вони не встигли довезти пса, він помер по дорозі.

"Ми хочемо, щоб винний отримав своє покарання! Поширюйте цю історію. Давайте не дозволимо вбивці уникнути покарання. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тим більше за вбивство", - написала Нестерова.

За її словами, поліція не проводить ніякого розслідування. Досі не розподілили справу на дільничного.

"На мої дзвінки щодо розподілу, відповідають "зателефонуйте в понеділок". Так не має бути", - додала дівчина.

Після розмови з чоловіком, правоохоронці його відпустили.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.