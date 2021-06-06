В Киеве мужчина выбросил собаку с 4 этажа и запрещал ее спасать: "я его воспитывал, я его и убью"
В субботу, 5 июня, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна 4 этажа собаку. Кроме того, он запрещал прохожим помочь животному. Инцидент произошел ночью на улице Генерала Геннадия Воробьева 13В.
Об этом рассказала очевидец происшествия Алина Нестерова на своей странице в Facebook.
Несчастное животное удалось забрать у изверга только после того, как люди вызвали полицию.
"Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!" - говорил мужчина.
В Киеве мужчина выбросил собаку из 4 этажа (фото: facebook.com/alincheeer)
Пока с ним разбирались правоохранители, неравнодушные жители города отвезли животное в ветеринарную клинику. К сожалению, они не успели довезти пса, он умер по дороге.
"Мы хотим, чтобы виновный получил свое наказание! Распространяйте эту историю. Давайте не позволим убийце избежать наказания. Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. Тем более за убийство", - написала Нестерова.
По ее словам, полиция не проводит никакого расследования. До сих пор не распределили дело на участкового.
"На мои звонки относительно распределения, отвечают "позвоните в понедельник". Так не должно быть", - добавила девушка.
После разговора с мужчиной, правоохранители его отпустили.
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
- В этом случае надо это существо самого выбросить из окна. У нас очень гуманные законы в отношении таких моральных уродов;
- Есть у нас статья за жестокое обращение с животными!
- На самом деле, все проще. Такие люди не должны иметь возможность завести животное. Никак, никоим образом. Но у нас, если он даст денег - найдутся те, кто ему продаст собаку. Прямо щенком или взрослой. Прямо сегодня купит если захочет. Потому как все это никак не контролируется по сути. И вообще отношение к животным (живым существам) как к прикольным/модным игрушкам. Игрушка сломалась или надоела (вышла из моды, устал от ее внимания, надоело выгуливать и т.д.)? Выкинут на улицу или убьют (называя это "усыплением");
- Нужно засадить его;
- По закону, от 5 до 8 лет должны дать этой двуногой мрази. Но кто у нас закон соблюдает.
Напомним, девушка, которая с голыми руками бросилась на медведя, впервые рассказала о последствиях "битвы".
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