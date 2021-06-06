В Киеве мужчина выбросил собаку с 4 этажа и запрещал ее спасать: "я его воспитывал, я его и убью"

В субботу, 5 июня, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна 4 этажа собаку. Кроме того, он запрещал прохожим помочь животному. Инцидент произошел ночью на улице Генерала Геннадия Воробьева 13В.

Об этом рассказала очевидец происшествия Алина Нестерова на своей странице в Facebook .

Несчастное животное удалось забрать у изверга только после того, как люди вызвали полицию.

"Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!" - говорил мужчина.

В Киеве мужчина выбросил собаку из 4 этажа (фото: facebook.com/alincheeer)

Пока с ним разбирались правоохранители, неравнодушные жители города отвезли животное в ветеринарную клинику. К сожалению, они не успели довезти пса, он умер по дороге.

"Мы хотим, чтобы виновный получил свое наказание! Распространяйте эту историю. Давайте не позволим убийце избежать наказания. Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. Тем более за убийство", - написала Нестерова.

По ее словам, полиция не проводит никакого расследования. До сих пор не распределили дело на участкового.

"На мои звонки относительно распределения, отвечают "позвоните в понедельник". Так не должно быть", - добавила девушка.

После разговора с мужчиной, правоохранители его отпустили.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.