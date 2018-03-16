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"Я вас всіх-всіх дуже люблю, але там мені буде краще": подробиці самогубства 12-річної дівчинки в Києві

STYLERLIFE        16.03.2018 - 16:40
Фото: Недобудова (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: Недобудова (facebook.com/UA.KyivPolice)

Вона була 2005 року народження

Дівчинка, яку знайшли мертвою біля недобудови на проспекті Перемоги в Святошинському районі Києва, залишила передсмертну записку. Про це повідомляють "Факти".

Записку нашив в кишені куртки підлітка.

"Мама, тато, я вас всіх-всіх дуже люблю. Але там мені буде краще", - написала загибла.

Фото: Місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Співробітники поліції дізналися від друзів Марини, що вона любила бувати біля одного з недобудованих будинків у Святошинському районі. Прибули туди і виявили дівчинку мертвою.

"Правоохоронці відразу розпочали розшук неповнолітньої, надали її орієнтування всім патрульним та оперативним службам. Працівники ювенальної превенції відпрацювали її родинні та дружні зв’язки, перевірили медичні та розважальні заклади, місця, де люблять проводити час неповнолітні, тощо. Встановили також, що дівчинка не конфліктувала у сім’ї, а також не була учасником різноманітних депресивних груп у соціальних мережах", - розповіли в поліції.

Фото: Місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Києві зникли три неповнолітні дівчинки.

Повідомляється про розшук 10-річної Вероніки Півень, 12-річної Анжеліки-Марії брусовому і 15-річної Анастасії Москаленко.

Анжеліка-Марія і Вероніка, за даними спільноти, разом вийшли з будинку на Троєщині. Обидві дівчинки були з собаками породи йоркширський тер'єр.

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Теги: пропал человек
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