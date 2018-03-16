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"Я вас всех-всех очень люблю, но там мне будет лучше": подробности самоубийства 12-летней девочки в Киеве

STYLERLIFE        16.03.2018 - 16:40
Фото: Недострой (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: Недострой (facebook.com/UA.KyivPolice)

Она была 2005 года рождения

Девочка, которую нашли мертвой возле недостроя на проспекте Победы в Святошинском районе Киева, оставила предсмертную записку. Об этом сообщают "Факты".

Записку нашил в кармане куртки подростка.

"Мама, папа, я вас всех-всех очень люблю. Но там мне будет лучше", - написала погибшая.

Фото: Место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Сотрудники полиции узнали от друзей Марины, что она любила бывать возле одного из недостроенных домов в Святошинском районе. Прибыли туда и обнаружили девочку мертвой.

"Правоохранители сразу начали розыск несовершеннолетней, предоставили ее ориентировки всем патрульным и оперативным службам. Работники ювенальной превенции отработали ее родственные и дружеские связи, проверили медицинские и развлекательные заведения, места, где любят проводить время несовершеннолетние, и тому подобное. Установили также, что девочка не конфликтовала в семье, а также не была участником различных депрессивных групп в социальных сетях", - сообщили в полиции.

Фото: Место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве пропали три несовершеннолетние девочки.

Сообщается о розыске 10-летней Вероники Пивень, 12-летней Анжелики-Марии Брусовой и 15-летней Анастасии Москаленко.

Анжелика-Мария и Вероника, по данным сообщества, вместе вышли из дома на Троещине. Обе девочки были с собаками породы йоркширский терьер.

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