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У Києві неадекватний охоронець стріляв на стоянці і погрожував людям

STYLERЖиття    02.06.2020 - 15:58
У Києві неадекватний охоронець стріляв на стоянці і погрожував людям
Чоловік з пістолетом (фото: РБК-Україна)

У Києві вночі охоронець відкрив стрілянину

У Києві охоронцеві стоянки стало нудно, і він відкрив стрілянину. Таким чином чоловік вирішив розважитися. При цьому вистріли сильно налякали місцевих жителів, які вийшли на вулицю подивитися, що відбувається.

Інцидент стався в ніч з 1 на 2 червня на вулиці Малиновського, 28. Це не далеко від станції метро "Оболонь". Коли охоронець побачив мешканців найближчих будинків, то почав їм погрожувати своєю зброєю.

На місце інциденту приїхала поліція і з'ясувала, що постріли дійсно були, і це людям не привиділося. Чоловік пояснив свої дії тим, що йому було нудно і він просто вирішив розважитися. Відео його пояснення опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Вночі на Малиновського, 28, це там де «проблемна» стоянка, було чутно постріли. Люди вийшли подивитися що до чого, але особа почала погрожувати цим людям зброєю. Виявилося, що постріли дійсно були, бо то так розважається новий охоронець. Потім звісно вибачився, але кому від цього тепліше?

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 2 червня 2020 р.

У Києві охоронець стоянки відкрив стрілянину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також прокоментували дії охоронця.

  • ідіот;
  • Хто йому видав дозвіл на травмат і на яких підставах? Хто внесе поліцейського в ЄДРР, який видавав дозвіл? З приводу стрілка. Погроза вбивством це хуліганство? Або поліція Авакова і Зеленського кришує автостоянки?
  • Але не вбив нікого? Значить, просто хуліган, має стати тепліше.

У Києві неадекватний охоронець стріляв на стоянці і погрожував людямУ Києві неадекватний охоронець стріляв на стоянці і погрожував людям

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, під Києвом екс-поліцейський за кермом стріляв в перехожих.

Раніше в Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України КиївСтрільба
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