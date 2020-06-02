В Киеве неадекватный охранник стрелял на стоянке и угрожал людям

Мужчина с пистолетом (фото: РБК-Украина)

В Киеве ночью охранник открыл стрельбу

В Киеве охраннику парковки стало скучно, и он открыл стрельбу. Таким образом мужчина решил развлечься. При этом выстрели сильно напугали местных жителей, которые вышли на улицу посмотреть, что происходит.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня на улице Малиновского, 28. Это не далеко от станции метро "Оболонь". Когда охранник увидел жильцов ближайших домов, то начал им угрожать своим оружием.

На место инцидента приехала полиция и выяснила, что выстрелы действительно были, и это людям не привиделось. Мужчина объяснил свои действия тем, что ему было скучно и он просто решил развлечься. Видео его объяснения опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Вночі на Малиновського, 28, це там де «проблемна» стоянка, було чутно постріли. Люди вийшли подивитися що до чого, але особа почала погрожувати цим людям зброєю. Виявилося, що постріли дійсно були, бо то так розважається новий охоронець. Потім звісно вибачився, але кому від цього тепліше? Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 2 червня 2020 р.

В Киеве охранник парковки открыл стрельбу (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также прокомментировали действия охранника.

Идиот;

Кто ему выдал разрешение на травмат и на каких основаниях? Кто внесет выдававшего разрешение полицейского в ЕДРР? По поводу стрелка. Угроза убийством это хулиганство? Или полиция Авакова и Зеленского крышует автостоянки?

Но не убил никого? Значит, просто хулиган, должно стать теплее.

Скриншоты с Facebook

Напомним, под Киевом экс-полицейский за рулем стрелял в прохожих.

Ранее в Киеве мужчина угрожал пистолетом пассажирам маршрутки.

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Автор: Роман Мирончук