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У Києві виявили тіло зв'язаної і закривавленої жінки: подробиці

STYLERЖиття    18.07.2019 - 12:38
У Києві виявили тіло зв'язаної і закривавленої жінки: подробиці
Тіло жінки знайшли закривавленим в Києві (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві жінку зв'язали побили до смерті на її балконі

Сьогодні, 18 липня, в Києві знайшли закривавлене тіло жінки за адресою вулиця Чистяківська, 7. Жінка була зв'язана і лежала на балконі квартири. Прибулі на місце інциденту лікарі констатували її смерть. Про це повідомляє Інформатор.

Вбиту жінку виявила її подруга, яка прийшла до неї додому близько 8:40. На балконі вона виявила закривавлене тіло господарки квартири і відразу ж викликала медиків.

Поруч із загиблою перебував поламаний стілець. Поліція вважає, що жінку вбили. Деталі інциденту встановлює слідчо-оперативна група.

У Києві виявили тіло зв'язаної і закривавленої жінки: подробиці

Тіло жінки знайшли закривавленим в Києві (ілюстративне фото: Уніан)

Нагадаємо, що з'явилися нові деталі розслідування щодо вбивства гардеробниці Верховної Ради тітки Тоні, тіло якої тіло виявили 3 липня у полі між селами Вільне і Юрівка Макарівського району.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом чоловік у костюмі Спайдермена забив табуреткою свого ворога. Користувачі мережі шоковані подібною подією і кажуть, що якби не трагічність події, то над самою ситуацією можна було б посміятися.

Ми також писали про те, що 23-річну українку Інну Скибенко визнали винною в вбивстві 14-місячної дівчинки в дитячому саду Ізраїлю і засудили до 17 років тюремного ув'язнення.

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