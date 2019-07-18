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В Киеве обнаружили тело связанной и окровавленной женщины: подробности

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 12:38
В Киеве обнаружили тело связанной и окровавленной женщины: подробности
Тело женщины нашли окровавленным в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве женщину связали избили до смерти на ее балконе

Сегодня, 18 июля, в Киеве нашли окровавленное тело женщины по адресу улица Чистяковская, 7. Женщина была связана и лежала на балконе квартиры. Прибывшие на место инцидента врачи констатировали ее смерть. Об этом сообщает Информатор.

Убитую женщину обнаружила ее подруга, которая пришла к ней домой около 8:40. На балконе она обнаружила окровавленное тело хозяйки квартиры и сразу же вызвала медиков.

Рядом с погибшей находился поломанный табурет. Полиция считает, что женщину убили. Детали инцидента устанавливает следственно-оперативная группа.

В Киеве обнаружили тело связанной и окровавленной женщины: подробности

Тело женщины нашли окровавленным в Киеве (иллюстративное фото: Униан)

Напомним, что появились новые детали расследования касательно убийства гардеробщицы Верховной Рады тети Тони, тело которой тело обнаружили 3 июля в поле между селами Вольное и Юровка Макаровского района.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом мужчина в костюме Спайдермена забил табуреткой своего неприятеля. Пользователи сети шокированы подобным происшествием и говорят, что если бы не трагичность события, то над самой ситуацией можно было бы посмеяться.

Мы также писали о том, что 23-летнюю украинку Инну Скибенко признали виновной в убийстве 14-месячной девочки в детском саду Израиля и приговорили к 17 годам тюремного заключения.

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