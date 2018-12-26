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Київ паралізували затори: де ускладнено рух (карта)

STYLERЖиття    26.12.2018 - 11:42
Київ паралізували затори: де ускладнено рух (карта)
Фото: РБК-Україна

Затори на дорогах утворилися на головних вулицях Києва

Сьогодні, 26 грудня, в Києві сильно ускладнено рух на дорогах. Про це свідчать дані Google Maps.

Снігопад став причиною заторів на вулицях Санксаганского, Жилянська, Січових стрільців, Іллєнко, Дегтярівській, Великій Житомирській, Гетьмана. Крім того, складно проїхати і в центрі біля Бессарабського ринку.

Київ паралізували затори: де ускладнено рух (карта)Скріншот з Google Maps

На мосту Патона також доведеться постояти, якщо їхати в бік центру.

Київ паралізували затори: де ускладнено рух (карта)Скріншот з Google Maps

Велика пробка утворилася на проспекті Перемоги, там затор починається від метро "Берестейська".

Київ паралізували затори: де ускладнено рух (карта)

В пробках також стоять водії, які їдуть на Севастопольській площі, Повітрофлотському проспекті і проспекті Лобановського.

Київ паралізували затори: де ускладнено рух (карта)Скріншот з Google Maps

Нагадаємо, що станом на 26 грудня снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України.

Раніше ДСНС попередила про погіршення погодних умов на території України.

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