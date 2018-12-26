Киев парализовали пробки: где затруднено движение (карта)

Фото: РБК-Украина

Заторы на дорогах образовались на главных улицах Киева

Сегодня, 26 декабря, в Киеве сильно затруднено движение на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Снегопад стал причиной заторов на улицах Саксаганского, Жилянская, Сечевых стрельцов, Ильенко, Дегтяревской, Большой Житомирской, Гетьмана. Кроме того, сложно проехать и в центре возле Бессарабского рынка.

Скриншот из Google Maps

На мосту Патона также придется постоять, если ехать в сторону центра.

Скриншот из Google Maps

Большая пробка также образовалась на проспекте Победы, там затор начинается от метро "Берестейская".

В пробках также стоят водители, которые едут на Севастопольской площади, Воздухофлотском проспекте и проспекте Лобановского.

Скриншот из Google Maps

Напомним, что по состоянию на 26 декабря снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины.

Ранее ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий на территории Украины.