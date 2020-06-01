У Києві обмежена робота метро: чоловік погрожував підірвати міст

У Києві обмежено рух метрополітену на червоній гілці через "мінування" мосту. При цьому також перекрито заїзд на міст Метро для автомобілів. Зараз червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Таким чином, станції метро "Дніпро", "Гідропарк" і "Лівобережна" на цей час не працюють. Про це повідомляє прес-служба метрополітену Києва.

Очевидці розповіли, що зараз на мосту Метро стоїть чоловік з пакетом, від якого виходить провід до пульта в його руці. Пізніше ця інформація підтвердилася і в мережі з'явилися перші фото "мінера".

У Києві "замінували" міст Метро (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У зв'язку з інцидентом у столиці ввели план "Грім". Поліція міст повністю перекрила.

У Києві "замінували" міст Метро (відео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

"Мінера" столичного мосту метро затримали. Про це розповів журналіст Максим Назаров у своєму Telegram-каналі.

За словами колишнього нардепа Ігоря Мосійчука, затриманий на мосту "мінер" 1988 року народження. При цьому він перебуває на обліку в психдиспансері.

Варто зазначити, що у вересні 2019 року колишній військовий Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро у Києві. При цьому поліцейські серйозно побоювалися вибуху мосту, оскільки раніше у Белько вилучали вибухівку. Пізніше з'ясувалося, що 42-річний Олексій виходець з Криму і колишній АТОшник.

Нагадаємо, з 1 червня в метро Києва вводять обмеження на вхід.

Раніше в київському метро пара влаштувала інтим у всіх на очах.