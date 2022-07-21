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У Києві поліцейський зворушив до сліз своєю добротою і врятував кошенят, яких залишили помирати

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Київ, Четвер 21 липня 2022 09:20
У Києві поліцейський зворушив до сліз своєю добротою і врятував кошенят, яких залишили помирати Поліцейський у Києві вразив добрим вчинком (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві поліцейський зворушив до сліз своїм сердечним вчинком. Він врятував новонароджених кошенят зі сміттєвого бака.

Про цю історію розповіли на сторінці поліції Києва.

Деталі історії з хорошим кінцем

Спеціаліст-криміналіст ігор Новик 19 липня під час добового чергування врятував трьох кошенят, яких невідомі залишили в сміттєвому баку.

Невідомі викинули в сміттєвий бак новонароджених тварин, але завдяки пильності перехожого і реагування поліцейського врятовані кошенята знаходяться під наглядом ветлікарів.

До чергової частини Управління поліції надійшла інформація про кримінальне правопорушення. Приїхавши на місце події, поліція відпрацювала даний виклик, а коли страж правопорядку сідав в автомобіль до нього звернувся чоловік з проханням перевірити неподалік сміттєвий бак, з якого чутно нявкання кішок.

У Києві поліцейський зворушив до сліз своєю добротою і врятував кошенят, яких залишили помиратиУ Києві поліцейський зворушив до сліз своєю добротою і врятував кошенят, яких залишили помиратиПоліцейський врятував від смерті новонароджених кошенят (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

У смітнику лежав перемотаний пакет, в якому знаходилися зовсім маленькі кошенята.

"Думаю, їм близько тижня від народження", – розповів фахівець-криміналіст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Дарницького управління поліції Ігор Новик.

Після виявлення знахідки старший лейтенант поліції Новик відразу відвіз їх у ветеринарну клініку, де кошенятам надали професійну медичну допомогу.

Поліцейський любить тварин

Під час розмови з Ігорем з'ясувалося, що такий порятунок тварин не вперше в його житті. Разом з правоохоронцем проживає його вірний товариш – собака Харді, який у травні поточного року через недбалість господарів потрапив у ДТП.

Жахлива подія сталася на очах у поліцейського, коли тварина перебігала дорогу. В даний час Харді проходить реабілітацію після перенесених операцій і знаходиться під захистом свого рятівника.

У Києві поліцейський зворушив до сліз своєю добротою і врятував кошенят, яких залишили помиратиПоліцейський також допоміг собаці Харді (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Як ми раніше писали, ЗСУ врятували котика, пережив окупантів острова Зміїний.

Також дивіться, як наші бійці допомагають тваринам на фронті.

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