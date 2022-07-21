В Киеве полицейский растрогал до слез своей добротой и спас котят, которых оставили умирать

В Киеве полицейский растрогал до слез своим сердечным поступком. Он спас новорожденных котят из мусорного бака.

Об этой истории рассказали на странице полиции Киева.

Детали истории с хорошим концом

Специалист-криминалист Игорь Новик 19 июля во время суточного дежурства спас трех котят, которых неизвестные оставили в мусорном баке.

Неизвестные выбросили в мусорный бак новорожденных животных, но благодаря бдительности прохожего и реагированию полицейского спасенные котята находятся под наблюдением ветврачей.

В дежурную часть управления полиции поступила информация об уголовном правонарушении. Приехав на место происшествия, полиция отработала данный вызов, а когда страж правопорядка садился в автомобиль к нему обратился мужчина с просьбой проверить неподалеку мусорный бак, из которого слышно мяуканье кошек.

Полицейский спас от смерти новорожденных котят (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

В мусорнике лежал перемотанный пакет, в котором находились совсем маленькие котята.

"Думаю, им около недели от рождения", – рассказал специалист-криминалист сектора криминалистического обеспечения следственного отдела Дарницкого управления полиции Игорь Новик.

После обнаружения находки старший лейтенант полиции Новик сразу отвез их в ветеринарную клинику, где котятам предоставили профессиональную медицинскую помощь.

Полицейский любит животных

Во время разговора с Игорем выяснилось, что такое спасение животных не в первый раз в его жизни. Вместе с правоохранителем проживает его верный товарищ – собака Харди, которая в мае текущего года из-за халатности хозяев попалf в ДТП.

Ужасное событие случилось на глазах у полицейского, когда животное перебегало дорогу. В настоящее время Харди проходит реабилитацию после перенесенных операций и находится под защитой своего спасителя.

Полицейский также помог собаке Харди (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)