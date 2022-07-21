У Києві поліцейський зворушив до сліз своєю добротою і врятував кошенят, яких залишили помирати

Деталі історії з хорошим кінцем

Спеціаліст-криміналіст ігор Новик 19 липня під час добового чергування врятував трьох кошенят, яких невідомі залишили в сміттєвому баку.

Невідомі викинули в сміттєвий бак новонароджених тварин, але завдяки пильності перехожого і реагування поліцейського врятовані кошенята знаходяться під наглядом ветлікарів.

До чергової частини Управління поліції надійшла інформація про кримінальне правопорушення. Приїхавши на місце події, поліція відпрацювала даний виклик, а коли страж правопорядку сідав в автомобіль до нього звернувся чоловік з проханням перевірити неподалік сміттєвий бак, з якого чутно нявкання кішок.

Поліцейський врятував від смерті новонароджених кошенят (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

У смітнику лежав перемотаний пакет, в якому знаходилися зовсім маленькі кошенята.

"Думаю, їм близько тижня від народження", – розповів фахівець-криміналіст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Дарницького управління поліції Ігор Новик.

Після виявлення знахідки старший лейтенант поліції Новик відразу відвіз їх у ветеринарну клініку, де кошенятам надали професійну медичну допомогу.

Поліцейський любить тварин

Під час розмови з Ігорем з'ясувалося, що такий порятунок тварин не вперше в його житті. Разом з правоохоронцем проживає його вірний товариш – собака Харді, який у травні поточного року через недбалість господарів потрапив у ДТП.

Жахлива подія сталася на очах у поліцейського, коли тварина перебігала дорогу. В даний час Харді проходить реабілітацію після перенесених операцій і знаходиться під захистом свого рятівника.

Поліцейський також допоміг собаці Харді (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)