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У Києві повністю відмовляться від жетонів у метро: реакція мережі

STYLERЖиття    08.04.2019 - 16:16
У Києві повністю відмовляться від жетонів у метро: реакція мережі
Колаж РБК-Україна

Українці, які їздять в метро, неоднозначно відреагували на подібну заяву

У Києві повністю відмовляться від жетонів у метро вже з 31 жовтня 2019 року. Після діятимуть виключно електронні способи оплати проїзду. Про це в соціальній мережі Facebook інформує КП "Київський метрополітен".

Наголошується, що пасажири зможуть використовувати єдиний електронний квиток, проїзні або одноразові QR-коди. "Хто платить карткою метро - економить вже, так як при поповненні картки на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн", - зазначено у повідомленні.

Українцям, які користуються метрополітеном не настільки часто, радять оплачувати карткою метро. Після використання поїздок робочу карту можна повернути до будь-якої каси та отримати назад заставну вартість.

У Києві повністю відмовляться від жетонів у метро: реакція мережіФото: (facebook.com/kyivmetro)

Користувачі дану новину сприйняли неоднозначно. Деяких така заява відверто розгнівала та викликала бурхливі обговорення і безліч питань:

  • Залиште їх, але зробіть по 10 грн. Нехай любителі жетонів платять більше.
  • Я взагалі їжджу на метро лише кілька разів на рік.
  • А транзитним пасажирам що робити?
  • Одноразовий проїзд буде передбачено?
  • Класична маячня...
  • Якщо на те пішло, то зменшуйте ціну проїзду! Робота касирів зменшується в рази!
  • Ну от кому вони заважають? Що в них поганого? Це ж реально зручно.

Нагадаємо, що київським метрополітеном у 2018 році скористалися 496,71 млн пасажирів. Найпопулярнішою була червона лінія метрополітену - 204,515 млн пасажирів. Найбільш завантаженою є станція "Лісова".

Повідомлялося, що у Києві на Великдень змінять графік громадського транспорту. З 05:00 до 10:00 28 квітня збільшать кількість одиниць транспорту, який проходить біля місць проведення богослужінь.

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