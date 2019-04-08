В Киеве полностью откажутся от жетонов в метро: реакция сети

Коллаж РБК-Украина

Украинцы, которые ездят в метро, неоднозначно отреагировали на подобное заявление

В Киеве полностью откажутся от жетонов в метро уже с 31 октября 2019 года. После будут действовать исключительно электронные способы оплаты проезда. Об этом в социальной сети Facebook информирует КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что пассажиры смогут использовать единый электронный билет, проездные или одноразовые QR-коды. "Кто платит карточкой метро - уже экономит, так как при пополнении карты на 50 поездок каждая будет стоит 6,5 грн", - указано в посте.

Украинцам, которые пользуются метрополитеном не столь часто, советуют оплачивать картой метро. После использования поездок рабочую карту можно вернуть в любую кассу и получить обратно залоговую стоимость.

Фото: (facebook.com/kyivmetro)

Пользователи данную новость восприняли неоднозначно. Некоторых такое заявление откровенно разгневало, вызвав бурные обсуждения и множество вопросов:

Оставьте их, но сделайте по 10 грн. Пусть любители жетонов платят больше.

Я вообще езжу на метро лишь несколько раз в год.

А транзитным пассажирам что делать?

Единоразовый проезд будет предусмотрен?

Классический бред...

Если на то пошло, то уменьшайте цену проезда! Работа кассиров уменьшается в разы!

Ну вот кому они мешают? Что в них плохого? Это же реально удобно.

Напомним, что киевским метрополитеном в 2018 годувоспользовались 496,71 млн пассажиров. Самой популярной была красная линия метрополитена - 204,515 млн пассажиров. Наиболее загруженной является станция "Лесная".

Сообщалось, что в Киеве на Пасху изменят график общественного транспорта. С 05:00 до 10:00 28 апреля увеличат количество единиц транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений.