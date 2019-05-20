У Києві з'явиться унікальна інтерактивна екостежка: у чому її "фішка"

Як прогулянки впливають на наш організм? Яке дерево виготовляє екожуйку? Сліди яких лісових мешканців нагадують ваші сліди? Екостежка, що відкриється у Голосіївському лісі 24 травня, за допомогою інфостендів, ігор та інтерактивів дасть відповіді на ці та інші питання, а також дозволить неквапливо прогулятися з друзями, освідчитися в коханні або побути наодинці з природою.

7 причин відвідати екостежку "Екосистеми Голосіївського лісу"

За годину відвідати чотири типи лісу, струмок і ставок

Довжина першої в Україні міської інтерактивної екостежки – майже три кілометри. Лише за годину прогулянки відвідувач встигне побувати в чотирьох типах лісу: дубово-грабовому, буковому, сосновому та чорновільховому.

Одна з "родзинок", до якої веде екостежка, – найбільший дуб Голосіївського лісу. Його вік – понад 400 років, а діаметр стовбура перевищує 7 метрів.

Крім того, у відвідувачів буде нагода більше дізнатися про водні екосистеми лісу. Маршрут приведе їх до Голосіївського струмка та ставка Дідорівки. До речі, київський парк "Голосіївський", де прокладено екостежку, – єдиний в Україні та один із кількох у світі національних парків, розташованих у межах мегаполісу.

Екостежка у Києві з'явиться вже 24 травня

Дізнатися, як лісові прогулянки допомагають жити довше, думати краще і бути щасливими

Десятихвилинна прогулянка здатна позбавити від безсоння, а 25 хвилин пішої ходи подовжують життя на 3-7 років. І це лише вершечок айсберга. Більше корисної інформації про те, як прогулянки впливають на настрій, розумові здібності та креативне мислення, – на інфостендах екостежки.

Відкрити в собі художника – написати лісовий пейзаж на стаціонарних мольбертах

На екостежці є локація, яка у майбутньому може стати місцем зустрічі творчих містян. В одній із наймальовничіших локацій лісу встановлені два стаціонарних мольберти. Кожен охочий може створити тут свій шедевр.

Екостежка у Києві з'явиться вже 24 травня

Розсекретити суперможливості мешканців лісу – рослин, тварин та птахів

Чи не кожен лісовий мешканець має прізвисько, яке він отримав за свої унікальні особливості. Наприклад, черешня – "екожуйка", бо її смолу колись використовували замість жувальної гумки. Крім того, серед дерев Голосіївського лісу зустрічаються "довгожителі", "синоптики", "пасічники", "кулінари", "дезінфектори" та "завойовники"; серед грибів – "пальці мерця" і "коралові чаші"; серед тварин – "фокусники", "вантажники" і "однолюби". Багатьох із них можна буде побачити під час прогулянки екостежкою.

Відчути себе дитиною під час участі в інтерактивах

"Екосистеми Голосіївського лісу" – місце для родинної прогулянки. В освітньо-розважальних зонах екостежки встановлено інтерактиви, які сподобаються і дорослим, і дітям. Відвідувач зможе покрутити "колесо часу" і дізнатися, що відбувається з лісовими травами і деревами навесні, влітку, восени та взимку, порівняти розмах своїх рук із розмахом пташиних крил, а власні сліди зі слідами лісових мешканців.

Дізнатися, як можна допомогти природі

З інфостендів, розташованих на екостежці, відвідувач отримає кілька важливих порад щодо збереження природи. Наприклад, використання екологічних засобів для миття врятує організми водойм від задухи, а відмова від пластику та поліетилену допоможе врятувати планету.

Прикрасити свою сторінку у соцмережі яскравими фото на стежці, яка стане суцільною великою фотозоною

Напружуватися і ретельно підбирати локацію для селфі не доведеться. Соковита зелень і незвичайні Insta-точки надихнуть на детальний фотозвіт. Крім того, тут можна долучитися до руху #білкавотчинг. Учасники руху спостерігають за білками, обирають момент для фото і діляться найвдалішими світлинами у соцмережах.

Екостежка у Києві з'явиться вже 24 травня

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