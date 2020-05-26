У Києві на проїжджій частині забив гейзер: величезний прорив зняли на відео

У Києві на дорозі утворився гейзер (колаж РБК-Україна)

У столиці прорвало трубу прямо на проїжджій частині

У Києві 26 травня прямо на проїжджій частині утворився гейзер, який бив гарячою водою. Фонтан з рідиною помітили на вулиці Голосіївській, яка знаходиться недалеко від метро "Деміївська".

Як повідомляють на сторінці "Київ Оперативний" Facebook, "черговий фонтан влаштували на радість киянам".

На кадрах відео можна побачити, як величезний фонтан з води підіймається до верхніх поверхів житлових будинків.

У Києві забив фонтан із землі (відео: Київ Оперативний)

В коментарях українці обурилися, а деякі зазначили, що тепер розуміють, куди поділася гаряча вода з квартир.

Ви просили гарячу, ось вам і гаряча пішла, тільки на вулиці, а не вдома, от якби трубу прорвало у будинку мера.

Випробування від Київтеплоенерго проходять продуктивно (на зло тим, хто говорить, що вони не потрібні).

Старі труби просять заміни на поліпропіленові.

Скріншот коментарів

До Речі, за останній час це не єдиний прорив труби. Так, у Солом'янському районі, величезний гейзер зняли на відео. Цей інцидент стався 20 травня на вулиці Леваневського недалеко від Національного авіаційного університету у Солом'янському районі.

Як ми раніше повідомляли, у "Київводоканалі" заявили про перенесення масового відключення води.

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Автор: Марія Соловей