В Киеве на проезжей части забил гейзер: огромный прорыв сняли на видео

В столице прорвало трубу прямо на проезжей части
В Киеве 26 мая прямо на проезжей части образовался гейзер, который бил горячей водой. Фонтан с жидкостью заметили на улице Голосеевской, которая находится недалеко от метро "Демеевская".
Как сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook, "очередной фонтан устроили на радость киевлянам".
На кадрах видео можно увидеть, как огромный фонтан из воды поднимается до верхних этажей жилых домов.
В Киеве забил фонтан из земли (видео: Киев Оперативный)
В комментариях украинцы возмутились произошедшим, а некоторые отметили, что теперь понимают, куда делась горячая вода из квартир.
Скриншот комментариев
Кстати, за последнее время это не единственный прорыв трубы в столице. Так, в Соломенском районе, огромный гейзер сняли на видео. Этот инцидент произошел 20 мая на улице Леваневского недалеко от Национального авиационного университета в Соломенском районе.
Как мы ранее сообщали, в "Киевводоканале" заявили о переносе массового отключения воды.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Мария Соловей