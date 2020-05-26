ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на проезжей части забил гейзер: огромный прорыв сняли на видео

STYLERЖизнь    26.05.2020 - 13:01
В Киеве на проезжей части забил гейзер: огромный прорыв сняли на видео
В Киеве на дороге образовался гейзер (коллаж РБК-Украина)

В столице прорвало трубу прямо на проезжей части

В Киеве 26 мая прямо на проезжей части образовался гейзер, который бил горячей водой. Фонтан с жидкостью заметили на улице Голосеевской, которая находится недалеко от метро "Демеевская".

Как сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook, "очередной фонтан устроили на радость киевлянам".

На кадрах видео можно увидеть, как огромный фонтан из воды поднимается до верхних этажей жилых домов.

В Киеве забил фонтан из земли (видео: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы возмутились произошедшим, а некоторые отметили, что теперь понимают, куда делась горячая вода из квартир.

  • Вы просили горячую, вот вам и горячая пошла, только на улице, а не в дома, вот если бы трубу прорвала у дома мэра.
  • Испытания от Киевтеплоэнерго проходят продуктивно (назло тем, кто говорит, что они не нужны).
  • Старые трубы просят замены на полипропиленовые.

В Киеве на проезжей части забил гейзер: огромный прорыв сняли на видео Скриншот комментариев

Кстати, за последнее время это не единственный прорыв трубы в столице. Так, в Соломенском районе, огромный гейзер сняли на видео. Этот инцидент произошел 20 мая на улице Леваневского недалеко от Национального авиационного университета в Соломенском районе.

Как мы ранее сообщали, в "Киевводоканале" заявили о переносе массового отключения воды.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Киевфонтан
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь