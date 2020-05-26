В Киеве на проезжей части забил гейзер: огромный прорыв сняли на видео

В Киеве на дороге образовался гейзер (коллаж РБК-Украина)

В столице прорвало трубу прямо на проезжей части

В Киеве 26 мая прямо на проезжей части образовался гейзер, который бил горячей водой. Фонтан с жидкостью заметили на улице Голосеевской, которая находится недалеко от метро "Демеевская".

Как сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook, "очередной фонтан устроили на радость киевлянам".

На кадрах видео можно увидеть, как огромный фонтан из воды поднимается до верхних этажей жилых домов.

В Киеве забил фонтан из земли (видео: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы возмутились произошедшим, а некоторые отметили, что теперь понимают, куда делась горячая вода из квартир.

Вы просили горячую, вот вам и горячая пошла, только на улице, а не в дома, вот если бы трубу прорвала у дома мэра.

Испытания от Киевтеплоэнерго проходят продуктивно (назло тем, кто говорит, что они не нужны).

Старые трубы просят замены на полипропиленовые.

Скриншот комментариев

Кстати, за последнее время это не единственный прорыв трубы в столице. Так, в Соломенском районе, огромный гейзер сняли на видео. Этот инцидент произошел 20 мая на улице Леваневского недалеко от Национального авиационного университета в Соломенском районе.

Как мы ранее сообщали, в "Киевводоканале" заявили о переносе массового отключения воды.

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Автор: Мария Соловей