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У Києві на трасі, де п'яний водій убив сім'ю, знову сталася страшна ДТП

Київ, Середа 15 липня 2020 18:01
У Києві на трасі, де п'яний водій убив сім'ю, знову сталася страшна ДТП
ДТП у Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві сталася чергова смертельна аварія

У Києві на Старообухівському шосе сталася нова ДТП в парі кілометрів від місця попередньої трагедії, в якій загинула сім'я. Сьогодні, 15 липня, водій Toyota влетів у Volkswagen.

За попередньою інформацією від отриманих травм помер водій Toyota і пасажир Volkswagen. Є інформація про те, що водій Toyota влаштував аварію і спробував сховатися. У цей момент на світлофорі стояв Volkswagen. Camry врізався в задню частину Volkswagen і вилетів у кювет. Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

У Києві на трасі, де п'яний водій убив сім'ю, знову сталася страшна ДТП

ДТП в Києві (фото: Telegram-канал "Київ Зараз")

#Дтп з потерпілими в Києві на Старообухівському шосе, в парі км від місця попередньої трагедії. Знову хтось хотів приїхати швидше за всіх. На місці швидкі і рятувальники. Не поспішайте.

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 15 липня 2020 р.

ДТП в Києві (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Чергова жорстка аварія на Старообухівській трасі... На цей раз #Toyota влетіла у #Volkswagen. Є травмовані. Інформація уточнюється.

Опубліковано Київ Оперативний Середа, 15 липня 2020 р.

ДТП в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурені і пропонують встановити камеру або відбійник.

  • Не пора там хоча б камеру поставити?
  • Може відбійник?
  • Коротше - туди краще не їздити;
  • Зовсім недалеко від місця аварії, яка сталася в неділю. Нічому життя людей не вчить;
  • Від Чапаєвки до Козина немає жодної камери;
  • Невже тим водіям не можна мати розум у голові і їздити нормально?! Невже ніхто не цінує нехай чуже життя, але своя має ж бути цінним ... Куди поспішаєте? На той світ? Там цілодобово і без черг.

У Києві на трасі, де п'яний водій убив сім'ю, знову сталася страшна ДТПУ Києві на трасі, де п'яний водій убив сім'ю, знову сталася страшна ДТПСкріншоти з Facebook

Нагадаємо, з'явилося фото родини, яку вбив в ДТП п'яний водій під Києвом.

Раніше спливли нові подробиці про неадеквата, який у ДТП убив сім'ю під Києвом.

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