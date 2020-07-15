У Києві на трасі, де п'яний водій убив сім'ю, знову сталася страшна ДТП

У Києві сталася чергова смертельна аварія
У Києві на Старообухівському шосе сталася нова ДТП в парі кілометрів від місця попередньої трагедії, в якій загинула сім'я. Сьогодні, 15 липня, водій Toyota влетів у Volkswagen.
За попередньою інформацією від отриманих травм помер водій Toyota і пасажир Volkswagen. Є інформація про те, що водій Toyota влаштував аварію і спробував сховатися. У цей момент на світлофорі стояв Volkswagen. Camry врізався в задню частину Volkswagen і вилетів у кювет. Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".
ДТП в Києві (фото: Telegram-канал "Київ Зараз")
#Дтп з потерпілими в Києві на Старообухівському шосе, в парі км від місця попередньої трагедії. Знову хтось хотів приїхати швидше за всіх. На місці швидкі і рятувальники. Не поспішайте.Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 15 липня 2020 р.
ДТП в Києві (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Чергова жорстка аварія на Старообухівській трасі... На цей раз #Toyota влетіла у #Volkswagen. Є травмовані. Інформація уточнюється.Опубліковано Київ Оперативний Середа, 15 липня 2020 р.
ДТП в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі обурені і пропонують встановити камеру або відбійник.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, з'явилося фото родини, яку вбив в ДТП п'яний водій під Києвом.
Раніше спливли нові подробиці про неадеквата, який у ДТП убив сім'ю під Києвом.