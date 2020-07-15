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В Киеве на трассе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТП

Киев, Среда 15 июля 2020 18:01
В Киеве на трассе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТП
ДТП в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве произошла очередная смертельная авария

В Киеве на Старообуховском шоссе произошло новое ДТП в паре километров от места предыдущей трагедии, в которой погибла семья. Сегодня, 15 июля, водитель Toyota влетел в Volkswagen.

По предварительной информации от полученных травм скончался водитель Toyota и пассажир Volkswagen. Есть информация о том, что водитель Toyota устроил аварию и попытался скрыться. В этот момент на светофоре стоял Volkswagen. Camry врезался в заднюю часть Volkswagen и вылетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

В Киеве на трассе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТП

ДТП в Киеве (фото: Telegram-канал "Киев Сейчас")

#Дтп с пострадавшими в Киеве на Старообуховском шоссе, в паре км от места предыдущей трагедии. Опять кто-то хотел приехать быстрее всех. На месте скорые и спасатели. Не спешите.

Опубликовано dtp.kiev.ua Среда, 15 июля 2020 г.

ДТП в Киеве (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Чергова жорстка аварія на Старообухівській трасі... На цей раз #Toyota влетіла у #Volkswagen. Є травмовані. Інформація уточнюється.

Опубликовано Киев Оперативный Среда, 15 июля 2020 г.

ДТП в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущены и предлагают там установить камеру или отбойник.

  • Не пора ли там хотя бы камеру поставить?
  • Может отбойник?
  • Короче - туда лучше не ездить;
  • Совсем недалеко от места аварии, которая произошла в воскресенье. Ничему жизнь людей не учит;
  • От Чапаевки до Козина нет ни одной камеры;
  • Неужели тем водителям нельзя иметь ум в голове и ездить нормально?! Неужели никто не ценит пусть чужую жизнь, но своя должно же быть ценной ... Куда спешите? На тот свет? Там круглосуточно и без очередей.

В Киеве на трассе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТПВ Киеве на трассе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТПСкриншоты с Facebook

Напомним, появилось фото семьи, которую убил в ДТП пьяный водитель под Киевом.

Ранее всплыли новые подробности про неадеквата, который в ДТП убил семью под Киевом.

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