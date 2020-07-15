В Киеве на трассе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТП

ДТП в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве произошла очередная смертельная авария

В Киеве на Старообуховском шоссе произошло новое ДТП в паре километров от места предыдущей трагедии, в которой погибла семья. Сегодня, 15 июля, водитель Toyota влетел в Volkswagen.

По предварительной информации от полученных травм скончался водитель Toyota и пассажир Volkswagen. Есть информация о том, что водитель Toyota устроил аварию и попытался скрыться. В этот момент на светофоре стоял Volkswagen. Camry врезался в заднюю часть Volkswagen и вылетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

ДТП в Киеве (фото: Telegram-канал "Киев Сейчас")

#Дтп с пострадавшими в Киеве на Старообуховском шоссе, в паре км от места предыдущей трагедии. Опять кто-то хотел приехать быстрее всех. На месте скорые и спасатели. Не спешите. Опубликовано dtp.kiev.ua Среда, 15 июля 2020 г.

ДТП в Киеве (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Чергова жорстка аварія на Старообухівській трасі... На цей раз #Toyota влетіла у #Volkswagen. Є травмовані. Інформація уточнюється. Опубликовано Киев Оперативный Среда, 15 июля 2020 г.

ДТП в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущены и предлагают там установить камеру или отбойник.

Не пора ли там хотя бы камеру поставить?

Может отбойник?

Короче - туда лучше не ездить;

Совсем недалеко от места аварии, которая произошла в воскресенье. Ничему жизнь людей не учит;

От Чапаевки до Козина нет ни одной камеры;

Неужели тем водителям нельзя иметь ум в голове и ездить нормально?! Неужели никто не ценит пусть чужую жизнь, но своя должно же быть ценной ... Куда спешите? На тот свет? Там круглосуточно и без очередей.

Скриншоты с Facebook

Напомним, появилось фото семьи, которую убил в ДТП пьяный водитель под Киевом.

Ранее всплыли новые подробности про неадеквата, который в ДТП убил семью под Киевом.