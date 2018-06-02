В Києві сталося жорстоке вбивство в покинутому будинку (фото)

Поліцейські припускають, що причиною події стала побутова сварка

Факт вбивства в покинутому будинку Києва було зареєстровано 2 червня. За наявними даними вбитий не мав постійного місця проживання, а причиною його трагічної смерті стала побутова сварка. Про це повідомляє Владислав Антонов в соціальній мережі Facebook.

"Будинок смерті в центрі Києва... Забитий до смерті.... Був ще живий, Знайшли не відразу. Жорстоке вбивство безхатченка в покинутому будинку в Київській Русі: калюжі крові, скромний побут. Попередньо, причиною бійки став побутовий конфлікт з товаришем по чарці. Працює сог і криміналісти...", — йдеться в повідомленні користувача мережі.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/dtpua

До публікації були прикріплені фото і відеоматеріали.

Фото: (facebook.com/dtpua)

Відео: YouTube/dtp.kiev.ua)

Відео: YouTube/dtp.kiev.ua)

Відео: YouTube/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що на Закарпатті через людську байдужість міг померти чоловік. Про це розповів користувач Юрій Васильович на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Сьогодні вночі був свідком байдужості людей і власної безпорадності, і позитивним враженням від роботи працівників швидкої допомоги, - розповів він. — Близько 21 години 11.01.18 проїжджаючи в селі Малий Березний побачив чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Я зупинився і підійшов до чоловіка, який лежав і ніяк не реагував ні на розмову, ні на світло ліхтарика".

За його словами, на це все з вікон дивилися люди, яким було абсолютно все одно, що там лежить людина".

Відео: video.rbc.ua