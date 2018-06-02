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Интервью

В Киеве произошло жестокое убийство в заброшенном доме (фото)

STYLERLIFE        02.06.2018 - 18:08
Фото: (facebook.com/dtpua)
Фото: (facebook.com/dtpua)

Полицейские предполагают, что причиной случившегося стала бытовая ссора

Факт убийства в заброшенном доме Киева был зарегистрирован 2 июня. По имеющимся данным убитый не имел постоянного места жительства, а причиной его трагической смерти стала бытовая ссора. Об этом сообщает Владислав Антонов в социальной сети Facebook.

"Дом смерти в центре Киева... Забит до смерти.... Был еще жив, Нашли не сразу. Жестокое убийство бомжа в заброшенном доме у Киевской Руси: лужи крови, скромный быт. Предварительно, причиной драки стал бытовой конфликт с собутыльником. Работает сог и криминалисты...", — говорится в сообщении пользователя сети.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/dtpua

К публикации были прикреплены фото и видеоматериалы.

 

Фото: (facebook.com/dtpua)

Видео: (YouTube/dtp.kiev.ua)

Видео: (YouTube/dtp.kiev.ua)

Видео: (YouTube/dtp.kiev.ua)

Напомним, что на Закарпатье из-за человеческого равнодушия мог умереть мужчина. Об этом рассказал пользователь Юрий Васильевич на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня ночью был свидетелем равнодушия людей и собственной беспомощности, и положительным впечатлением от работы сотрудников скорой помощи, - рассказал он. — Около 21 часа 11.01.18 проезжая в селе Малый Березный увидел человека, который лежал на проезжей части. Я остановился и подошел к человеку, который лежал и никак не реагировал ни на разговор, ни на свет фонарика".

По его словам, на это все из окон смотрели люди, которым было абсолютно все равно, что там лежит человек".

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Киев, убийство, умер
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