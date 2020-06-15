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У Києві сталося страшне ДТП за участю поліцейської: з'явилося відео аварії

STYLERЖиття    15.06.2020 - 09:59
У Києві сталося страшне ДТП за участю поліцейської: з'явилося відео аварії
У Києві сталася ДТП (колаж: РБК-Україна)

У Києві 14 травня збили поліцейську

У Києві 14 травня в результаті ДТП збили дівчину-поліцейську. Інцидент стався на проспекті Палладіна.

Вдень під час патрулювання правоохоронці помітили аварію між іномаркою Nissan і невідомим автомобілем, який зник з місця події. Під час оформлення ДТП співробітниця поліції стояла між службовим автомобілем і пошкодженою іномаркою.

В цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпеці руху, допустив зіткнення з Nissan, який від удару скоїв наїзд на інспекторку патрульної поліції.

Це сталося за лічені секунди, дівчина отримала черепно-мозкову травму, її доставили в лікарню.

Відповідний ролик з'явився на сторінці dtp.kiev.ua.

"Постраждала поліцейська. Важка ДТП з потерпілими в Києві на Академі: під час оформлення ДТП в Ніссан на повному ходу врізався Хюндай, поліцейську затисло між Ніссаном і патрульним Мітсубіши", - написали під відео.

В Києві на проспекті Палладіна наїхали на поліцейську (відео: YouTube)

Як раніше писало РБК-Україна, у Києві під час оформлення аварії збили поліцейську.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України КиївДТП
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