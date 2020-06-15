В Киеве произошло жуткое ДТП с участием полицейской: появилось видео аварии

В Киеве 14 мая сбили полицейскую
В Киеве 14 мая в результате ДТП сбили девушку-полицейскую. Инцидент произошел на проспекте Палладина.
Днем во время патрулирования правоохранители заметили аварию между иномаркой Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия. Во время оформления ДТП сотрудница полиции стояла между служебным автомобилем и поврежденной иномаркой.
В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fе, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспекторшу патрульной полиции.
Это произошло за считанные секунды, девушка получила черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу.
Соответствующий ролик появился на странице dtp.kiev.ua.
"Пострадала полицейская. Тяжелое ДТП с пострадавшими в Киеве на Академе: во время оформления ДТП в Ниссан на полном ходу врезался Хюндай, полицейскую зажало между Ниссан и патрульным Митсубиши", - написали под видео.
В Киеве на проспекте Палладина наехали на полицейскую (видео: YouTube)
Как ранее писало РБК-Украина, в Киеве во время оформления аварии сбили полицейскую.
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Автор: Людмила Жукова