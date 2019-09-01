У Києві п'яні чоловіки влаштували криваві розбірки на ножах (фото)

У Києві 1 вересня п'яні чоловіки влаштували бійку в парку Партизанської слави біля озера. Чоловіки щось не поділили і почали з'ясовувати стосунки на столових ножах. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Чоловіків розборонили бійці Муніципальної охорони. Обидва учасники бійки отримали травми. Так, у одного з них порізане обличчя, а в іншого видно сліди ножових поранень на руках.

Бійка на ножах в Києві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Лікарі обом надали допомогу, а після цього бешкетниками зайнялися правоохоронці.

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

Сперечалися хто ранець до школи малому збирати буде?

Два знатних, доблесних пана влаштували лицарський турнір, а ви відразу викликати поліцію;

Навіщо цей псевдогуманістичний толерастичний стиль? Панове... надана медична допомога. Це ж покидьки, чийсь електорат... не дай бог дітям з ними десь перетнутися;

Потрібно більше горілки;

Ох і пики... Алкашня зі стажем.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що під Івано-Франківськом молоді люди влаштували масову бійку, яку зняли на відео очевидці.

Раніше повідомлялося про те, що фізрук побив колегу на очах школярів у спортзалі. Інцидент стався у Кропивницькому.

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