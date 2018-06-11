У Києві п'яний "герої парковки" намагався напасти на "копів" (фото)

Чоловік грубо порушив правила дорожнього руху

У Києві п'яний "герой парковки" намагався напасти на поліцейських, після того, як порушив правила дорожнього руху. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Фото: "Герой паркування" (facebook.com/KyivOperativ)

Інцидент стався на перехресті вулиць Краснодарської і Саратовській. Автомобіль Chevrolet перегородив рух транспорту, зупинившись у другому ряду. Водій голосно сказав своєму другові йти в магазин за алкоголем. Він додав, що не поїде, поки той не повернеться.

Фото: Авто порушників забрали на штрафмайданчик (facebook.com/KyivOperativ)

"Мабуть, якби не цей діалог, який лунав на весь перехрестя, і не така нахабна парковка водія, небайдужі громадяни не повідомили б на 102", - сказано в повідомленні.

Друг водія повернувся з магазину і авто поїхало. Однак, з-за рогу з'явилися поліцейські.

Фото: Авто порушників забрали на штрафмайданчик (facebook.com/KyivOperativ)

"Нормального діалогу не вийшло, тому що п'яні кабанчики вирішили ще й права покачати: "причина зупинки" і т. д. Спочатку "копи" трималися і ввічливо намагалися пояснити, що в нетверезому стані керувати автомобілем не можна. Але, коли "жовток" з товаришем по чарці почали простягати руки до поліцейським, миттєво опинилися в наручниках", - додали в мережі.

В результаті авто порушників забрали на штрафмайданчик.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше нахабна київська "героїня паркування" насмішила мережу.

"Я щось порушила? Чого пріколупался? Проходь повз, хлопчик. Київ, Воздвиженська, 3. 18.05.2018 #AA0133HC", - йдеться в повідомленні.

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