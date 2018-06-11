В Киеве пьяный "герой парковки" пытался напасть на "копов" (фото)

Мужчина грубо нарушил правила дорожного движения

В Киеве пьяный "герой парковки" пытался напасть на полицейских, после того как нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: "Герой парковки" (facebook.com/KyivOperativ)

Инцидент произошел на перекрестке улиц Краснодарской и Саратовской. Автомобиль Chevrolet перегородил движение транспорта, остановившись во втором ряду. Водитель громко сказал своему другу идти в магазин за алкоголем. Он добавил, что не уедет, пока тот не вернется.

Фото: Авто нарушителей забрали на штрафплощадку (facebook.com/KyivOperativ)

"Пожалуй, если бы не этот диалог, который раздавался на весь перекресток, и не такая наглая парковка водителя, неравнодушные граждане не сообщили бы на 102", - сказано в сообщении.

Друг водителя вернулся из магазина и авто поехало. Однако, из-за угла появились полицейские.

Фото: Авто нарушителей забрали на штрафплощадку (facebook.com/KyivOperativ)

"Нормального диалога не получилось, потому что пьяные кабанчики решили еще и права покачать: "причина астановки, стаянкы" и т.д. Сначала "копы" держались и вежливо пытались объяснить, что в нетрезвом состоянии управлять автомобилем нельзя. Но, когда "желток" с собутыльником начали протягивать руки к полицейским, мгновенно оказались в наручниках", - добавили в сети.

В результате авто нарушителей забрали на штрафплощадку.

"Я что-то нарушила? Чего приколупался? Проходи мимо, мальчик. Киев, Воздвиженская, 3. 18.05.2018 #AA0133HC", - говорится в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее наглая киевская "героиня парковки" насмешила сеть.

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