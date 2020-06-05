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У Києві не дозволили роботу ресторанів і кафе

STYLERЖиття    05.06.2020 - 10:54
У Києві не дозволили роботу ресторанів і кафе
Віктор Ляшко зробив заяву (фото: РБК-Україна)

Головний санітарний лікар України повідомив, що в столиці не можуть відкритися заклади громадського харчування

У Києві 5 червня не відкриють свої зали всередині ресторани і кафе, як було анонсовано раніше. Річ у тому, що динаміка захворюваності коронавірусом в столиці за останні дні стрімко пішла вгору. Тобто заклади громадського харчування можуть працювати тільки на літніх майданчиках, як це і було раніше.

"Столиця не відповідає епідеміологічним показникам, які дозволили б пом'якшити карантин. Кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос і приймати гостей на літніх терасах", - заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 5 червня.

Зазначимо, що з 5 червня в Україні стартував новий етап ослаблення карантину. Уряд оголосив, що кафе та ресторани будуть працювати у приміщеннях всередині.

Також дозволено проводити релігійні заходи на відкритому повітрі при дотриманні дистанції між учасниками в 1,5 метра, а в приміщенні за умови перебування не більше 1 людини на 5 квадратних метрів.

Крім того, Кабмін дозволив особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися умови самоізоляції.

Як ми раніше писали, Київ і ще сім областей не готові послабити карантин.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київресторан
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