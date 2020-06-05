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В Киеве не разрешили работу ресторанов и кафе

STYLERЖизнь    05.06.2020 - 10:54
В Киеве не разрешили работу ресторанов и кафе
Виктор Ляшко сделал заявление (фото: РБК-Украина)

Главный санитарный врач Украины сообщил, что в столице не могут открыться заведения общественного питания

В Киеве 5 июня не откроют свои залы внутри рестораны и кафе, как было анонсировано ранее. Дело в том, что динамика заболеваемости коронавирусом в столице за последние дни стремительно пошла вверх. То есть заведения общественного питания могут работать только на летних площадках, как это и было ранее.

"Столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны по-прежнему могут работать только на вынос и принимать гостей на летних террасах", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 5 июня.

Отметим, что с 5 июня в Украине стартовал новый этап ослабления карантина. Правительство объявило, что кафе и рестораны будут работать в помещениях внутри.

Также разрешено проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при соблюдении дистанции между участниками в 1,5 метра, а в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.

Кроме того, Кабмин разрешил лицам, которые достигли 60-летнего возраста, не соблюдать условия самоизоляции.

Как мы ранее писали, Киев и еще семь областей не готовы ослабить карантин.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Киевресторан
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