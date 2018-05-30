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У Києві за кермом автобуса помер водій (фото)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 16:53
Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org

Чоловік перед смертю встиг зупинити транспортний засіб

У Києві за кермом одного з автобусів помер водій. Трагедія сталася в середу, 30 травня. Про це повідомляється на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

"Смертельне ДТП у Києві: на ходу помер водій автобуса... Встиг зупинити транспорт", - розповіли в мережі.

Інцидент стався на вулиці Бульварно-Кудрявська, 24.

Фото: Помер водій автобуса (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Загиблий - літній водій автобуса №7.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому чиновник в'їхав у лісовоз, загинули дві людини.

38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Nissan Leaf, не врахував дорожньої обстановки, з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з причепом автомобіля "Камаз" під керуванням 39-річного жителя міста Красилів, який зупинився на узбіччі дороги для ремонту.

Коротко про головне за 29 травня (відео: РБК-Україна)

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Теги: смерть, Киевпастранс, водитель, автобус
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