У Києві за кермом автобуса помер водій (фото)

Чоловік перед смертю встиг зупинити транспортний засіб
У Києві за кермом одного з автобусів помер водій. Трагедія сталася в середу, 30 травня. Про це повідомляється на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.
"Смертельне ДТП у Києві: на ходу помер водій автобуса... Встиг зупинити транспорт", - розповіли в мережі.
Інцидент стався на вулиці Бульварно-Кудрявська, 24.
Фото: Помер водій автобуса (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Загиблий - літній водій автобуса №7.
Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому чиновник в'їхав у лісовоз, загинули дві людини.
38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Nissan Leaf, не врахував дорожньої обстановки, з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з причепом автомобіля "Камаз" під керуванням 39-річного жителя міста Красилів, який зупинився на узбіччі дороги для ремонту.
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