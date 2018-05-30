В Киеве за рулем автобуса умер водитель (фото)

Мужчина перед смертью успел остановить транспортное средство

В Киеве за рулем одного из автобусов умер водитель. Трагедия произошла в среду, 30 мая. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

"Смертельное ДТП в Киеве: на ходу умер водитель автобуса... Успел остановить транспорт", - рассказали в сети.

Инцидент произошел на улице Бульварно-Кудрявская, 24.

Фото: Умер водитель автобуса (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Погибший - пожилой водитель автобуса №7.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Хмельницком чиновник въехал в лесовоз, погибли два человека.

38-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan Leaf, не учел дорожной обстановки, съехал на обочину и допустил столкновение с прицепом автомобиля "Камаз" под управлением 39-летнего жителя города Красилов, который остановился на обочине дороги для ремонта.

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