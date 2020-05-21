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У Києві зробили заяву про відкриття пляжів

STYLERЖиття    21.05.2020 - 08:19
У Києві зробили заяву про відкриття пляжів
Коли в Україні відкривають пляжі (колаж РБК-Україна)

У Києві розповіли, коли почнеться купальний сезон

Пляжі в Україні повинні відкритися з 1 червня. За умови, що це рішення затвердить Кабінет міністрів та КМДА. Про це розповів директор з утримання прибережної інфраструктури КП "Плесо" Костянтин Пігуля. За його словами, в столиці вже все готово до відкриття місць відпочинку на воді.

"Пляжі майже готові, чекаємо перевірки Держпродпотребслужби і ДСНС. Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо ні, і триває, то ми однозначно будемо проводити робочі наради і переносити відкриття пляжного сезону", - сказав Пігуля "Громадському радіо".

Чиновник нагадав, що в столиці є 14 пляжів та 18 зон для відпочинку на сонці і воді. У разі старту пляжного сезону 1 червня, з них відкриються 5 або 7 місць.

За словами Пігулі, неможливо відкрити всі пляжі в один момент.

"Тобто ми обстежуємо пляжі з блакитними прапорами, яких у нас 8 планується в цьому році, спочатку їх відкриємо, а потім, на наступному тижні, інші пляжі", - додав Пігуля.

У разі відкриття пляжів для українців будуть введені суворі обмеження щодо відвідування. У першу чергу доступ на пляжі буде обмежений для людей похилого віку, а також тим, хто має серйозні хронічні захворювання.

Дистанція між тими, хто купається, а також тими, хто засмагає на пляжі, повинна бути не менше 2 метрів.

Як ми писали раніше, в Україні дозволять відвідувати пляжі, але з умовами.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України пляж
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