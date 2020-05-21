В Киеве сделали заявление об открытии пляжей

Когда в Украине открывают пляжи (коллаж РБК-Украина)

В Киеве рассказали, когда начнется купальный сезон

Пляжи в Украине должны открыться с 1 июня. При условии, что это решение утвердит Кабинет министров и КГГА. Об этом рассказал директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля. По его словам, в столице уже все готово к открытию мест отдыха на воде.

"Пляжи почти готовы, ожидаем проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и продолжается, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", - сказал Пигуля "Громадському радио".

Чиновник напомнил, что в столице есть 14 пляжей и 18 зон для отдыха на солнце и воде. В случае старта пляжного сезона 1 июня, из них откроются 5 или 7 мест.

По словам Пигули, невозможно открыть все пляжи в один момент.

"То есть мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом, на следующей неделе, другие пляжи", - добавил Пигуля.

В случае открытия пляжей для украинцев будут введены строгие ограничения по посещению. В первую очередь доступ на пляжи будет ограничен для людей пожилого возраста, а также тем, кто имеет серьезные хронические заболевания.

Дистанция между купающимися, а также теми, кто загорает на пляже, должна быть не менее 2 метров.

Как мы писали ранее, в Украине разрешат посещать пляжи, но с условиями.

Автор: Мария Соловей