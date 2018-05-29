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У Києві спалили авто помічника нардепа Мосійчука (фото)

STYLERLIFE        29.05.2018 - 10:48
Фото: facebook.com/vlad.life
Фото: facebook.com/vlad.life

Навпроти стоянки був припаркований екіпаж патрульної поліції

В ніч на 29 травня у Києві спалили автомобіль помічника народного депутата Ігоря Мосійчука. Машина Станіслава Коломійця стояла на парковці за адресою Григоренка,36 у Дарницькому районі. Як повідомляє засновник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов у себе в Facebook, згідно зі свідченнями очевидців, на стоянці, де було припарковано авто Стаса, під'їхав моторолер (або мотоцикл), водій якого облив машину бензином, підпалив її, і поїхав.

Цікаво, що навпроти стоянки був припаркований екіпаж патрульної поліції. Поліцейські викликали пожежників та слідчо-оперативну групу, але чомусь не вчинили жодних дій для затримання злочинця. В результаті пожежі згоріла не тільки застрахована машина Стаса, але і дві машини припарковані по сусідству.

Скріншот (facebook.com/vlad.life)

Фото: у Києві спалили авто помічника депутата (facebook.com/vlad.life)

Як раніше повідомлялося, народний депутат ВО "Свобода" Олег Осуховський та лідер партії "Християнські соціалісти" Михайло Добкін влаштували скандал у прямому ефірі.

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Теги: Игорь Мосийчук
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