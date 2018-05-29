В Киеве сожгли авто помощника нардепа Мосийчука (фото)

Напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции

В ночь на 29 мая в Киеве сожгли автомобиль помощника народного депутата Игоря Мосийчука. Машина Станислава Коломийца стояла на парковке по адресу Григоренко,36 в Дарницком районе. Как сообщает учредитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в себя в Facebook, согласно показаниям очевидцев, к стоянке, где было припаркован авто Стаса, подъехал мотороллер (или мотоцикл), водитель которого облил бензином машину, поджег ее, и уехал.

Интересно, что напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции. Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не совершили никаких действий для задержания преступника. В результате пожара сгорела не только застрахованная машина Стаса, но и две машины припаркованные по соседству.

Скриншот (facebook.com/vlad.life)

Фото: в Киеве сожгли авто помощника депутата (facebook.com/vlad.life)

Как ранее сообщалось, народный депутат ВО "Свобода" Олег Осуховский и лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин устроили скандал в прямом эфире.