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У Києві спалили авто представнику кандидата в президенти

STYLERЖиття    29.03.2019 - 10:15
У Києві спалили авто представнику кандидата в президенти
Колаж РБК-Україна

Перед виборами 2019 Києві підпалили машину представнику Кошулинського

Вибори 2019 в Україні відбутися вже скоро, і ситуація загострюється. У Києві в ніч на 27 березня згорів автомобіль представника кандидата у президенти України Руслана Кошулинського. Дане авто використовував його довірена особа депутат Київської міськради від ВО "Свобода" Володимир Назаренко. Про це повідомляє організація "Сокіл" на своїй сторінці в Facebook.

Автомобілем Volkswagen T5 2009 року володіє член проводу ВГО "Сокіл" Ярослав Лута. Відомо, що машину спалили невідомі особи близько трьох годин ночі. Авто використовувалося для організаційних потреб, але під час передвиборної виборчої кампанії машину задіяли і для потреб виборчого штабу Руслана Кошулинського у Солом'янському районі.

Керівник столичного "Сокола" зазначив, що за кілька днів перед підпалом автомобіля Назаренку погрожували вбивством. Такі погрози на його адресу надходять постійно, а за останній рік на нього було скоєно кілька нападів. До того ж, місяць тому було спалено його автомобіль.

У Києві спалили авто представнику кандидата в президенти

Фото: facebook.com/vgosokil

Назаренко також заявив, що у нього є підозри про те, хто спалив його машину в минулому місяці. Оскільки стиль підпалу дуже схожий. Так само вночі через лобове скло в машину закинули запальну суміш, яка швидко випалює все всередині і її важко погасити.

За словами організації "Сокіл", правоохоронні органи не діють і не проводять розслідування стосовно загроз і нападів на Назаренко.

"Ми вимагаємо від поліції припинити покривати злочинців. А якщо так звані правоохоронні органи не здатні знайти винуватців цих злочинів відносно наших побратимів - ми знайдемо їх самі", - зазначають в організації.

Нагадаємо, що в Дніпрі чоловік вирішив зігрітися незвичайним способом і розвів багаття прямо посеред своєї квартири.

Раніше повідомлялося про те, що в Ірпені підпалили автомобіль місцевого депутата.

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