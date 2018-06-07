У Києві стартує антилекторий "Парку корупції": що очікувати від інтерактиву

Мета лекторію — у легкій і доступній формі розказати дорослим та дітям про топ-корупцію в Україні та як із нею боротися

Цими вихідними у Києві розпочинається програма антилекторію першого інтерактивного “Парку корупції”, що відкрився у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка. На відвідувачів “Парку” чекають не лише 700 квадратних метрів інформації про боротьбу з корупцією, інтерактивів та унікальних артефактів, але й лекції та воркшопи з експертами у сфері протидії корупції, кінопокази та спеціальна дитяча програма.

Вхід до “Парку корупції” безкоштовний. Проект втілює Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI).

“Найбільша цінність “Парку” — це не просто знання про корупцію та антикорупцію в Україні і світі, а оптимізм, якого можна набратися під час прогулянки “Парком”, — розповідає Ека Ткешелашвілі, очільниця Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, організаторка проекту. — Ми хочемо показати, що не все втрачено і країна рухається вперед. Люди мають залишати “Парк” не зневірені, а з вірою у краще майбутнє. Просто для цього всім треба об’єднатися. Кожен відвідувач отримає інструкцію, як він особисто може допомогти антикорупційним органам і тим самим зробити свій внесок у боротьбу з корупцією в країні”.

Для дорослих організатори та KISFF (Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів) підготували показ короткометражок про корупцію та боротьбу з нею в Угорщині, Сербії, Іспанії, Греції та Японії. Ігор Колтунов, керівник групи зіркових розслідувань та тролінгу програми “Гроші”, проведе воркшоп, де поділиться досвідом журналістського перевтілення для викриття корупції. Ці знання знадобляться кожному українцеві, який хоче долучитися до боротьби з корупцією.

Для дітей відкриється “Школа детектива”, в якій найменших відвідувачів навчать, як стати детективом НАБУ і що робити, коли вимагають хабар. Олександра Савченко, арт-едукаторка в Pinchuk Art Centre, проведе також практичне заняття, на якому дітей віком від 6 до 13 років познайомлять з основами сторітелінгу та навчать малювати комікси на прикладі теми корупції.

“Мета антилекторію — розповісти дорослим та маленьким відвідувачам про те, хто сьогодні бореться з корупцією в Україні та що можеш зробити ти, — розповідає Катерина Тейлор, куратор “Парку корупції”. — Розважальний формат лекторію допоможе залучити якомога більше людей з абсолютно різним бекграундом. Щоб це не було нудно, а навпаки зацікавило молодь, дітей та активних громадян”.

“Парк корупції” буде працювати до 17 червня. Вхід безкоштовний. Щоб у нього потрапити, потрібно придбати квиток до Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка вартістю 50 грн, для дітей шкільного віку – 20 грн; для дітей до 7 років, пенсіонерів і відвідувачів пільгових категорій (учасників бойових дій, ветеранів Другої світової війни, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС) вхід безкоштовний. Всі кошти, виручені за квитки, будуть направлені на розвиток ботанічного саду.

Графік роботи “Парку корупції”:

Вівторок-п’ятниця ― з 10:00 до 20:00

Субота-неділя ― з 10:00 до 21:00

Понеділок ― вихідний.

Більше дізнатися про “Парк корупції” і стежити за програмою антилекторію можна на сторінці цього проекту.

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