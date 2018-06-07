В Киеве стартует антилекторий "Парка коррупции": что ожидать от интерактива

Цель лектория — в легкой и доступной форме рассказать взрослым и детям о топ-коррупции в Украине и как с ней бороться

На этих выходных в Киеве начинается программа антилектория первого интерактивного “Парка коррупции”, который открылся в Национальном ботаническом саду им. Н. Н. Гришко. Посетителей “Парка”ждут не только 700 квадратных метров информации про борьбу с коррупцией, интерактивов и уникальных артефактов, но также лекции и воркшопы с экспертами в сфере противостояния коррупции, кинопоказы и специальная детская программа.

Вход в “Парк коррупции” бесплатный. Проект реализовывает Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI).

“Самая большая ценность “Парка” — это не просто знания о коррупции и антикоррупции в Украине и мире, а оптимизм, которого можно набраться во время прогулки по “Парку”, — рассказывает Эка Ткешелашвили, глава Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине, организатор проекта. — Мы хотим показать, что не все потеряно и страна двигается вперед. Люди должны покидать “Парк” не разуверенными, а с верой в лучшее будущее. Просто для этого всем нужно объединиться. Каждый посетитель получит инструкцию, как лично он может помочь антикоррупционным органам и тем самым внести свой вклад в борьбу с коррупцией в стране ”.

Для взрослых организаторы та KISFF (Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов) подготовили показ короткометражек о коррупции и борьбу с ней в Венгрии, Сербии, Испании, Греции и Японии. Игорь Колтунов, руководитель группы звездных расследований и троллинга программы “Гроші”, проведет воркшоп, во время которого поделится опытом журналистского перевоплощения для разоблачения коррупции. Эти знания понадобятся каждому украинцу, который хочет приобщиться к борьбе с коррупцией.

Для детей откроется “Школа детектива”, в которой самых маленьких посетителей научат, как стать детективом НАБУ и что делать, когда у тебя требуют взятку. Александра Савченко, арт-эдьюкейтор в Pinchuk Art Centre, проведет также практическое занятие, на котором детей возрастом от 6 до 13 лет познакомят с основами сторителлинга и научат рисовать комиксы на примере темы коррупции.

“Цель антилектория — рассказать взрослым и детям о том, кто сегодня борется с коррупцией в Украине и что можешь сделать ты, — рассказывает Катерина Тейлор, куратор “Парка коррупции”. — Развлекательный формат лектория поможет привлечь как можно больше людей с абсолютно разным бекграундом. Чтобы это не было нудно, а наоборот заинтересовало молодежь, детей и активных граждан”.

“Парк коррупции” будет работать до 17 июня. Вход бесплатный. Чтобы в него попасть, нужно купить билет в Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко стоимостью 50 грн, для детей школьного возраста – 20 грн; для детей до 7 лет, пенсионеров и посетителей льготных категорий (участников боевых действий, ветеранов Великой отечественной войны, воинов-интернационалистов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС) вход бесплатный. Все средства, вырученные за билеты, будут направлены на развитие ботанического сада.

График работы “Парка коррупции”:

Вторник-пятница ― с 10:00 до 20:00

Суббота-воскресенье ― с 10:00 до 21:00

Понедельник ― выходной.

Больше узнать о “Парке коррупции” и следить за программой антилектория можно на странице этого проекта.

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