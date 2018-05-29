У Києві вбили Аркадія Бабченка: в мережі сумують по загиблому журналісту

Аркадій Бабченко був відомий своєю критикою путінського режиму

У Києві невідомі застрелили відомого журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомила начальник відділу комунікації в Головному управлінні Нацполиции в Києві Оксана Блищик.

У мережі жахнулися від цієї інформації. Знайомі Аркадія, журналісти або прості українці, які, можливо, і не знали Бабченко особисто, сумують по загиблому.

Скріншот поста (facebook.com/irina.romaliyskaya)

"Як розумію, вбивство Бабченко вчинив чоловік, якого він знав і впустив у будинок. Не хотілося б поспішних висновків", - припустив Сергій Запорізький.

Скріншот поста (facebook.com/Dneproges)

"Аркадій Бабченко. Ну як же так?", - не може повірити відомий журналіст і політик Мустафа Найєм.

Скріншот поста (facebook.com/Mustafanayyem)

"Війна триває не тільки на Донбасі. Вона триває і на вулицях Києва. І те, що її організатори вбивають тих своїх співгромадян, які насмілюються говорити їм правду - відображення їх уявлення про методи війни. Бо цій війні воюють з правдою, яку намагався донести Аркадій Бабченко", - пише журналіст Віталій Портников.

Скріншот поста (facebook.com/portnikov)

Скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

"Вбили Аркадія Бабченка. Вбили будинку, коли дружина була у ванній. Помер у кареті скоро допомоги. Земля йому пухом", - співчуває Юрій Романенко.

Скріншот поста (facebook.com/yuriy.romanenko)

"В Аркадій Бабченко стріляли. В спину, в квартирі. Відвезли в лікарню. За моєю інформацією він помер. Я не хочу бути голослівним, але я впевнений, що це замовлення Путіна. Дістав його і тут. Це привіт всім опозиціонерам. Англія, Київ, де далі...", - пише Семен Кабакаев.

Скріншот поста (facebook.com/kabakaevsemen)

"Убитий Аркадій Бабченко. Немає слів. Все потім... Єдине, що можу сказати: Аркаша - не останній, кого вони хочуть вбити", - написав російський журналіст Саша Сотник, який теж критикує режим Путіна.

Скріншот поста (facebook.com/sasha.sotnik)

Смерть Бабченка підтвердив нардеп, член колегії Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Путінський режим мітить у тих, кого не можна зламати чи залякати.

Сьогодні в Києві на порозі квартири, де він жив, був застрелений відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, послідовний противник путінського режиму і Друг України.

В домі закінчився хліб. Аркадій пішов у магазин.

Вбивця його чекав на сходовому майданчику в під'їзді.

Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця підло в спину, зробив кілька пострілів у спину Аркадій Бабченко.

Серці Аркадія зупинилося в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

На місце вбивства Одного України виїхала слідчо - оперативна група поліції. Кращі слідчі будуть займатися розслідуванням цього жорсткого вбивства.

Очевидно, що однією з версій буде - дії російських спецслужб щодо усунення осіб, що заважають і далі отруювати свідомість росіян правдою про те, що насправді відбувається в Росії і на Україні.

Хай земля буде тобі пухом Аркадій!

Знаю, тебе було не можна купити чи залякати.

Ти став ще одним мучеником за свободу і процвітання Росії та мир в Україні...", - пише Геращенко.

Скріншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko)

Аркадій Бабченко був відомий своєю критикою путінського режиму. Раніше він розповів про силове захоплення влади в РФ.

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