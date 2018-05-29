В Киеве убили Аркадия Бабченко: в сети скорбят по погибшему журналисту

Аркадий Бабченко был известен своей критикой путинского режима

В Киеве неизвестные застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации в Главном управлении Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

В сети ужаснулись от этой информации. Знакомые Аркадия, журналисты или простые украинцы, которые, возможно, и не знали Бабченко лично, скорбят по погибшему.

Скриншот поста (facebook.com/irina.romaliyskaya)

"Как понимаю, убийство Бабченко совершил человек, которого он знал и впустил в дом. Не хотелось бы скоропалительных выводов", - предположил Сергей Запорожский.

Скриншот поста (facebook.com/Dneproges)

"Аркадий Бабченко. Ну как же так?", - не может поверить известный журналист и политик Мустафа Найем.

Скриншот поста (facebook.com/Mustafanayyem)

"Война продолжается не только на Донбассе. Она продолжается и на улицах Киева. И то, что ее организаторы убивают тех своих сограждан, которые осмеливаются говорить им правду - отражение их представления о методах войны. Ибо этой войне воюют с правдой, которую пытался донести Аркадий Бабченко", - пишет журналист Виталий Портников.

Скриншот поста (facebook.com/portnikov)

Скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

"Убили Аркадия Бабченко. Убили дома, когда жена была в ванной. Умер в карете скоро помощи. Земля ему пухом", - сочувствует Юрий Романенко.

Скриншот поста (facebook.com/yuriy.romanenko)

"В Аркадий Бабченко стреляли. В спину, в квартире. Отвезли в больницу. По моей информации он скончался. Я не хочу быть голословным, но я уверен, что это заказ Путина. Достал его и тут. Это привет всем оппозиционерам. Англия, Киев, где дальше...", - пишет Семен Кабакаев.

Скриншот поста (facebook.com/kabakaevsemen)

"Убит Аркадий Бабченко. Нет слов. Все потом... Единственное, что могу сказать: Аркаша - не последний, кого они хотят убить", - написал российский журналист Саша Сотник, который тоже критикует режим Путина.

Скриншот поста (facebook.com/sasha.sotnik)

Смерть Бабченко подтвердил нардеп, член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать.

Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.

В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин.

Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.

Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.

Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства.

Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине.

Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!

Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.

Ты стал еще одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине...", - пишет Геращенко.

Скриншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko)

Аркадий Бабченко был известен своей критикой путинского режима. Ранее он рассказал о силовом захвате власти в РФ.

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