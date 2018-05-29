В Киеве убили Аркадия Бабченко: в сети скорбят по погибшему журналисту

Аркадий Бабченко был известен своей критикой путинского режима
В Киеве неизвестные застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации в Главном управлении Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
В сети ужаснулись от этой информации. Знакомые Аркадия, журналисты или простые украинцы, которые, возможно, и не знали Бабченко лично, скорбят по погибшему.
Скриншот поста (facebook.com/irina.romaliyskaya)
"Как понимаю, убийство Бабченко совершил человек, которого он знал и впустил в дом. Не хотелось бы скоропалительных выводов", - предположил Сергей Запорожский.
Скриншот поста (facebook.com/Dneproges)
"Аркадий Бабченко. Ну как же так?", - не может поверить известный журналист и политик Мустафа Найем.
Скриншот поста (facebook.com/Mustafanayyem)
"Война продолжается не только на Донбассе. Она продолжается и на улицах Киева. И то, что ее организаторы убивают тех своих сограждан, которые осмеливаются говорить им правду - отражение их представления о методах войны. Ибо этой войне воюют с правдой, которую пытался донести Аркадий Бабченко", - пишет журналист Виталий Портников.
Скриншот поста (facebook.com/portnikov)
Скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)
"Убили Аркадия Бабченко. Убили дома, когда жена была в ванной. Умер в карете скоро помощи. Земля ему пухом", - сочувствует Юрий Романенко.
Скриншот поста (facebook.com/yuriy.romanenko)
"В Аркадий Бабченко стреляли. В спину, в квартире. Отвезли в больницу. По моей информации он скончался. Я не хочу быть голословным, но я уверен, что это заказ Путина. Достал его и тут. Это привет всем оппозиционерам. Англия, Киев, где дальше...", - пишет Семен Кабакаев.
Скриншот поста (facebook.com/kabakaevsemen)
"Убит Аркадий Бабченко. Нет слов. Все потом... Единственное, что могу сказать: Аркаша - не последний, кого они хотят убить", - написал российский журналист Саша Сотник, который тоже критикует режим Путина.
Скриншот поста (facebook.com/sasha.sotnik)
Смерть Бабченко подтвердил нардеп, член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать.
Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.
В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин.
Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.
Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.
Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.
На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства.
Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине.
Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!
Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.
Ты стал еще одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине...", - пишет Геращенко.
Скриншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko)
Аркадий Бабченко был известен своей критикой путинского режима. Ранее он рассказал о силовом захвате власти в РФ.
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