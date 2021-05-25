У Києві водій-качок з битою накинувся на молоду сім'ю посеред дороги: відео інциденту

Конфлікт на дорозі стався вчора вдень на вулиці Здолбунівській, перед початком вулиці Драгоманова. Кадри зняті на відеореєстратор в машині постраждалих.

Як видно на ролику, автомобіль Volkswagen з написом "LEGIONER" замість номерів, зробивши небезпечний маневр з розворотом, раптово з'явився перед Ford, трохи "попетляв" і загальмував. Потім вийшов накачаний водій "німця", і у відповідь на обурення дівчини та її чоловіка - мовляв, ви порушуєте ПДР, почав погрожувати. Після того як почув про балончик, повернувся до свого авто.

"Давай, проїжджай вже!"- закликало подружжя, але неадекват замість цього відкрив багажник, надів маску, дістав биту і став наближатися до постраждалих, а коли ті почали від'їжджати, почулися удари.

Але кияни виявилися не боязкого десятка, перегородили "LEGIONERу" дорогу, вирішили відразу зателефонувати в поліцію, а жінка вийшла з салону, щоб не дати нападнику втекти. Втім, той сів у свій Volkswagen і таки рвонув з місця події.

"Це може статися з кожним, а сталося з моєю родиною! Країна повинна знати своїх "героїв"!.. Поки на дорогах їздять такі "спортсмени", ми ніколи не будемо жити спокійно і захищено!"- написала Катерина, концертний директор відомого артиста, коміка Дяді Жори.

Ось саме відео події на дорозі - попереджаємо, присутня ненормативна лексика!

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Як пояснила свідок інциденту в коментарі Clutch, спортсмен битою завдав ударів водієві Forda по голові та машині. Потерпілому потрібна була медична допомога.

Молода сім'я, яка постраждала від нападу водія-неадеквата з битою (фото: clutch.net.ua)

Тепер правоохоронці з'ясовують деталі події, а також встановлюють оцінку всіх пошкоджень.

Подружжя в Forda поїхали в райвідділ поліції та написали заяви за кримінальними статтями: хуліганство, напад з нанесенням легких тілесних ушкоджень, пошкодження майна. Зазначається, що правоохоронці заяву прийняли неохоче.

У мережі вдалося знайти нападника "LEGIONERа" - неадекватом виявився Євген Менесенко (1989 року народження) з Генічеська під Херсоном. Чоловік займається пауерліфтингом.

Зараз його сторінки в Instagram і Facebook закриті.

Водій - "LEGIONER" Євген Менесенко з дружиною (фото з мережі)