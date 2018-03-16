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У Києві біля недобудови знайшли тіло 13-річної дівчинки (відео)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 13:51
Скріншот youtube.com/KyivOperativ
Скріншот youtube.com/KyivOperativ

Правоохоронцями встановлюються всі обставини події

У Києві, в Святошинському районі на проспекті Перемоги на території недобудови знайшли тіло дівчини. Про це передає спільнота "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Місце трагедії (facebook.com/KyivOperativ)

Трагічний інцидент стався 16 березня, близько 12:00.

Фото: Місце трагедії (facebook.com/KyivOperativ)

За попередньою інформацією, загиблою виявилася раніше розшукувана дівчина. Вона була 2005 року народження.

Фото: Місце трагедії (facebook.com/KyivOperativ)

Встановлюються всі обставини події.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі соцмережі закликали батьків уважніше стежити за своїми дітьми.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Відео: Трагедія в Києві (youtube.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що в столиці чоловік спробував покінчити життя самогубством після вчинення злочину.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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