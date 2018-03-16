У Києві біля недобудови знайшли тіло 13-річної дівчинки (відео)

Правоохоронцями встановлюються всі обставини події
У Києві, в Святошинському районі на проспекті Перемоги на території недобудови знайшли тіло дівчини. Про це передає спільнота "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Фото: Місце трагедії (facebook.com/KyivOperativ)
Трагічний інцидент стався 16 березня, близько 12:00.
Фото: Місце трагедії (facebook.com/KyivOperativ)
За попередньою інформацією, загиблою виявилася раніше розшукувана дівчина. Вона була 2005 року народження.
Фото: Місце трагедії (facebook.com/KyivOperativ)
Встановлюються всі обставини події.
Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі соцмережі закликали батьків уважніше стежити за своїми дітьми.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Відео: Трагедія в Києві (youtube.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, що в столиці чоловік спробував покінчити життя самогубством після вчинення злочину.