В Киеве возле недостройки нашли тело 13-летней девочки (видео)

Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего
В Киеве, в Святошинском районе на проспекте Победы на территории недостройки нашли тело девушки. Об этом передает сообщество "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Фото: Место трагедии (facebook.com/KyivOperativ)
Трагический инцидент произошел 16 марта, около 12:00.
Фото: Место трагедии (facebook.com/KyivOperativ)
По предварительной информации, погибшей оказалась ранее разыскиваемая девушка. Она была 2005 года рождения.
Фото: Место трагедии (facebook.com/KyivOperativ)
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи соцсети призвали родителей внимательней следить за своими детьми.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Видео: Трагедия в Киеве (youtube.com/KyivOperativ)
Напомним, что в столице мужчина попытался покончить жизнь самоубийством после совершения преступления.