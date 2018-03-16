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В Киеве возле недостройки нашли тело 13-летней девочки (видео)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 13:51
Скриншот youtube.com/KyivOperativ
Скриншот youtube.com/KyivOperativ

Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего

В Киеве, в Святошинском районе на проспекте Победы на территории недостройки нашли тело девушки. Об этом передает сообщество "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Фото: Место трагедии (facebook.com/KyivOperativ)

Трагический инцидент произошел 16 марта, около 12:00.

Фото: Место трагедии (facebook.com/KyivOperativ)

По предварительной информации, погибшей оказалась ранее разыскиваемая девушка. Она была 2005 года рождения.

Фото: Место трагедии (facebook.com/KyivOperativ)

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи соцсети призвали родителей внимательней следить за своими детьми.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Видео: Трагедия в Киеве (youtube.com/KyivOperativ)

Напомним, что в столице мужчина попытался покончить жизнь самоубийством после совершения преступления.

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