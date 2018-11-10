У Києві затримали неадекватних на іномарці (відео)

Відео: затримання чоловіків на іномарці (Youtube-канал/Інформатор)

В одному з районів Києва затримали групу молодих людей, які роз'їжджали на елітному авто зі зброєю, а після виявлення намагалися "скинути" наркотики. Про це повідомляє "Інформатор".

"За словами поліцейських, у машині на момент перевірки документів знаходився водій на ім'я Руслан і пасажир. У салоні копи виявили пневматичний пістолет, який був перероблений під стрільбу гумовими кулями, калібру 9 міліметрів. Зброю не було зареєстровано в поліцейській базі", - йдеться в повідомленні.

Більше того, стверджують правоохоронці, один із затриманих намагався "скинути" наркотики.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Інформатор)

"Під час слідчих дій по вилученню зброї вся компанія вела себе зухвало, вони демонстративно розпивали шампанське на капоті, показували на камеру непристойні жести і справляли нужду прямо на тротуарі. За словами поліції, водій перебував під дією наркотичних речовин і встиг скинути близько двох грамів канабісу", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Підкреслимо, що інцидент стався на Познках, 9 листопада, близько 22 години вечора.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Інформатор)

Нагадаємо, в Миколаєві в Корабельному районі в ніч на п'ятницю, 9 листопада, прогримів вибух у будівлі салону краси.

Раніше в Костянтинівці Донецької області стався вибух невідомого предмету в одному з салонів краси, жертв і постраждалих немає