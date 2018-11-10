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В Киеве задержали неадекватов на иномарке (видео)

STYLERЖизнь    10.11.2018 - 17:10

Видео: задержание мужчин на иномарке (Youtube-канал/Информатор)

В одном из районов Киева задержали группу молодых людей, которые разъезжали на элитном авто с оружием, а после обнаружения пытались "сбросить" наркотики. Об этом сообщает "Информатор".

"По словам полицейских, в машине на момент проверки документов находился водитель по имени Руслан и пассажир. В салоне копы обнаружили пневматический пистолет, который был переделан под стрельбу резиновыми пулями, калибра 9 миллиметров. Оружие не было зарегистрировано в полицейской базе", - говорится в сообщении.

Более того, утверждают правоохранители, один из задержанных пытался "скинуть" наркотики.

В Киеве задержали неадекватов на иномарке (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Информатор)

"Во время следственных действий по изъятию оружия вся компания вела себя вызывающе, они демонстративно распивали шампанское на капоте, показывали на камеру неприличные жесты и справляли нужду прямо на тротуаре. По словам полиции, водитель находился под действием наркотических веществ и успел сбросить около двух грамм каннабиса", - подчеркивается в тексте сообщения.

Подчеркнем, что инцидент произошел на Познках, 9 ноября, около 22 часов вечера.

В Киеве задержали неадекватов на иномарке (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Информатор)

Напомним, в Николаеве в Корабельном районе в ночь на пятницу, 9 ноября, прогремел взрыв в здании салона красоты.

Ранее в Константиновке Донецкой области произошел взрыв неизвестного предмета в одном из салонов красоты, жертв и пострадавших нет

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