У Києві затримали п'яного всмерть водія (відео)

Фото: vblawgroup.com

Чоловік керував машиною в стані алкогольного сп'яніння

У Києві на Подолі затримали водія, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомили на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

Відео: П'яний водій facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Київ. Поділ. Вулиця кирилівська, 103. Затриманий п'яний водій автомобіля. Тест на алкотестері драгер показав 3.85 проміле. Суб'єктивно, для його худого статури це пляшка горілки, випита нещодавно без закуски. Рівень свідомості при цьому недостатній навіть для ходьби і простого перебування на вулиці, не те що для водіння автомобіля", - сказано в повідомленні.

На сторінці спільноти опублікували відео з п'яним водієм. На кадрах видно, що чоловік за кермом знаходиться в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше під Києвом п'яний водій жорстоко збив хлопця і зник.

За словами батька потерпілого, він не впізнав свого сина після аварії, тому що у Ігоря була счесана шкіра аж до кісток, були численні переломи і не було частини вуха.