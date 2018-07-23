В Киеве задержали пьяного вусмерть водителя (видео)

Фото: vblawgroup.com

Мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения

В Киеве на Подоле задержали водителя, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщили на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Видео: Пьяный водитель (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Киев. Подол. Улица кирилловская, 103. Задержан пьяный водитель автомобиля. Тест на алкотестере драгер показал 3.85 промилле. Субъективно, для его тощего телосложения это бутылка водки, выпитая недавно без закуски. Уровень сознания при этом недостаточен даже для ходьбы и простого нахождения на улице, не то что для вождения автомобиля", - сказано в сообщении.

На странице сообщества опубликовали видео с пьяным водителем. На кадрах видно, что мужчина за рулем находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее под Киевом пьяный водитель жестоко сбил парня и скрылся.

По словам отца пострадавшего, он не узнал своего сына после аварии, потому что у Игоря была счесана кожа вплоть до костей, были многочисленные переломы и не было части уха.