У Києві жорстоко вбили студента: убивць хочуть "відмазати"

Хлопцеві завдали численні ножові поранення, від яких він помер
Вбивство в Києві відбулося 6 квітня в пабі на Шулявці. Студенту завдали 17-18 ножових поранень. Про це розповів блогер Олександр Барабошко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, Артем два тижні боровся за своє життя, але так і не зміг оговтатися після важких поранень. При цьому двох убивць затримали днями на Волині. Одного з них відпустили відразу і іншого також на підставі рішення суду. Один зізнався, що різав Артема, сказав, що завдав 5-6 ударів ножем.
"Наскільки мені відомо, вони всіляко намагаються уникнути покарання і хоча нападників було кілька зараз взагалі йде мова про запобіжний захід тільки для однієї людини", - написав Барабошко.
За словами блогера, справу можуть загальмувати, як це часто буває в українських судах.
Він також зазначив, що вбивці є членами громадських організацій і за них можуть просити.
Артем навчався в НАУ, був душею компанії світлим і добрим хлопцем.
Відео: facebook.com/ikrussss
На відео один з вбивця Артема - Андрій Дудка, який фактично зізнається у скоєному. Він розповідає, що для самооборони наносив удар за ударом ножем.
Дудка ховався у волинських лісах, розповідаючи, що був на тренінгу без зв'язку. Сьогодні на лаві підсудних він сам, хоча в той вечір він був разом зі своїми "побратимами". Дудка - член ВГО "Сокіл", в той вечір з ними були й інші хлопці з цієї організації. При цьому все вішають на Дудку, інший учасник вбивства несподівано став свідком. Його відправили в СІЗО без права застави.
Користувачі мережі також прокоментували це.
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