У Києві жорстоко вбили студента: убивць хочуть "відмазати"

Вбивство в Києві відбулося 6 квітня в пабі на Шулявці. Студенту завдали 17-18 ножових поранень. Про це розповів блогер Олександр Барабошко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Артем два тижні боровся за своє життя, але так і не зміг оговтатися після важких поранень. При цьому двох убивць затримали днями на Волині. Одного з них відпустили відразу і іншого також на підставі рішення суду. Один зізнався, що різав Артема, сказав, що завдав 5-6 ударів ножем.

"Наскільки мені відомо, вони всіляко намагаються уникнути покарання і хоча нападників було кілька зараз взагалі йде мова про запобіжний захід тільки для однієї людини", - написав Барабошко.

За словами блогера, справу можуть загальмувати, як це часто буває в українських судах.

Він також зазначив, що вбивці є членами громадських організацій і за них можуть просити.

Артем навчався в НАУ, був душею компанії світлим і добрим хлопцем.

Відео: facebook.com/ikrussss

На відео один з вбивця Артема - Андрій Дудка, який фактично зізнається у скоєному. Він розповідає, що для самооборони наносив удар за ударом ножем.

Дудка ховався у волинських лісах, розповідаючи, що був на тренінгу без зв'язку. Сьогодні на лаві підсудних він сам, хоча в той вечір він був разом зі своїми "побратимами". Дудка - член ВГО "Сокіл", в той вечір з ними були й інші хлопці з цієї організації. При цьому все вішають на Дудку, інший учасник вбивства несподівано став свідком. Його відправили в СІЗО без права застави.

Користувачі мережі також прокоментували це.

Будемо сподіватися, що відповідатимуть всі, хто винен у смерті хлопця!!!

Про яке волонтерство мова може бути ще? Вбили людину. Зарізали! Яка необхідність 17 ударів-це самооборона? Скоти!

Самозахист з такою кількістю ножових поранень. Ну це вже адвокат йому казку придумав.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що під Житомиром батьки спалили свою 5-річну дочку і викинули останки в річку.

Раніше повідомлялося про те, що Києво-Святошинський районний суд виніс вирок Дмитру Голубу, який звинувачується в умисному вбивстві водія Bla Bla Car Тараса Познякова.